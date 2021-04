In questo lunedì di Pasquetta la nostra redazione ha deciso di tenere vivo il dibattito su uno dei temi fondamentali in casa Juventus: il futuro di Cristiano Ronaldo!

Quale sarebbe lo scenario ideale per la Juve? Quello in cui CR7 resta bianconero o quello in cui se ne va a fine stagione?

Abbiamo scritto due articoli in contemporanea per mettere in evidenza gli argomenti a favore dell'una e dell'altra tesi. A voi lettori de IlBianconero l'ardua sentenza:

Per TENERE RONALDO Clicca qui

Per VENDERE RONALDO Clicca qui