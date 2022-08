Nella giornata di ieri, secondo quanto riportato da ESPN, ha avuto un colloquio telefonico diretto con l'allenatore delErik. Un po' a sorpresa dopo una prima parte d'estate senza movimenti degni di nota, Adrienè diventato grande protagonista della seconda fase di mercato della, con il concreto interesse dei Red Devils che si sono mossi con decisione per cercare di strapparlo ai bianconeri. La telefonata con il tecnico olandese è stata lo step propedeutico all'avvio dei discorsi con la madre e agente, fondamentali per trovare una quadra relativa al contratto.- Nella giornata di oggi, poi, proseguirà il confronto tra la Juve e il club inglese per definire il suo trasferimento a Old Trafford. Le riflessioni sono in corso, anche da parte del giocatore stesso, consapevole che con il Manchester United non avrebbe la possibilità di giocare la. La situazione, dunque, è tutta da monitorare. Qualora Rabiot partisse, infatti, la Vecchia Signora potrebbe andare subito all'assalto di un altro centrocampista, con Leandrosempre in cima alla lista dei desideri. Di contro, sarebbe confermata la permanenza di, per il quale ora la pista che porta al Valencia sembra più complicata.