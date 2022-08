E' stata una giornata disastrosa quella odierna per il Manchester United, umiliato dal Brentford per 4-0 nel pomeriggio. Al termine del match è stato l'allenatore Ten Hag a parlare ai microfoni della stampa e il tecnico non ha nascosto il suo interesse per i vari obiettivi di mercato che la società sta trattando, tra cui anche quello del bianconero Rabiot.'Abbiamo bisogno di nuovi giocatori e giocatori di qualità. Cercheremo di convincerli a unirsi'.