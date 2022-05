Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Marcello Lippi ha parlato anche dei possibili rimpianti della Juve alla luce dei risultati di questa fase finale di stagione. Ecco il suo pensiero: "Non può e non deve [averne]. Una stagione così ci può stare. Si sta riorganizzando per tornare, ha comprato Vlahovic e altri arriveranno. Allegri è una garanzia, un allenatore estremamente concreto e soprattutto bravissimo a gestire i grandi giocatori: ma, appunto, credo abbia bisogno di qualche grande in più".