Tempo di relax in famiglia per Daniele, che ha approfittato della sosta del campionato di Serie A per concedersi una piccola "fuga" primaverile a. Insieme al difensore della, naturalmente, anche il piccoloe la compagna, che peraltro domani festeggerà il suo 32° compleanno. Quale cornice migliore, dunque, per spegnere le candeline sulla torta? Tante le foto già condivise sui social dalla coppia bianconera, che appare sempre molto felice e affiatata, a Torino come altrove.