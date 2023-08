Si spalancano di nuovo le porte dellaper Westone Timothy. I due giocatori dellasono stati convocati dal CT Gregg Berhalter per le amichevoli deglicontro Uzbekistan e Oman, pertanto saranno impegnati rispettivamente il 9 settembre al City Park di Saint Luis, in Missouri, e poi il 13 allo stadio Allianz Field di Saint Paul, in Minnesota. Con tutta probabilità saranno proprio loro due gli ultimi bianconeri a rientrare alla Continassa, a due giorni dalla sfida all'Allianz Stadium contro la Lazio (in programma sabato 16 settembre alle 15.00).