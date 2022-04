1







di Nicola Balice

Meglio Andrea Pirlo o meglio Max Allegri. Anzi, più precisamente: meglio la Juve della scorsa stagione o quella della stagione in corso? Lasciando da parte questioni di gusto e provando a concentrasi su quelli che sono gli aspetti più concreti, c'è un punto di inizio e di fine per ogni ragionamento: Allegri resterà l'allenatore della Juve anche nella prossima stagione, mentre Pirlo ha visto repentinamente sfumare gli attestati di fiducia dell'inizio in un esonero che insieme al suo staff ha ritenuto ingiusto. Ma quando mancano quattro giornate al termine e la stagione ormai ha poco da dire, perché non può essere la vittoria o meno della Coppa Italia a spostare realmente il giudizio, il bilancio della Juve di Allegri è migliore o peggiore di quella di Pirlo?



Scopri in gallery il partito dei pro-Max e quello dei no-Max