Come racconta Gazzetta, il procuratore federalesta raccogliendo tutti gli elementi necessari per avere il quando più completo possibile. Del resto l’affare è delicato e ci si vuole muovere con prudenza. I tempi non saranno brevi, è più che probabile che la fase istruttoria non si concluda prima della fine di gennaio. A quel punto dovrebbero arrivare gli eventuali deferimenti. La possibile violazione in questo caso fa riferimento in modo particolare al comma 4 dell’articolo 31 del Codice di giustizia sportiva che regola i contratti stipulati dai club: la sanzione prevista è di «uno o più punti di penalizzazione». Appare chiaro, leggendo i diversi stralci di intercettazioni pubblicati finora (Chiellini e non solo), che sia questa la questione più delicata in questo momento, il fronte che più preoccupa la dirigenza bianconera. Gli elementi sono tanti, ma Chiné, come detto, vuole arrivare all’eventuale processo con tutte le carte in regola per affrontarlo al meglio.