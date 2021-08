Pep Guardiola pronto ad accogliere Cristiano Ronaldo? Strano ma vero, ma le vie del mercato sono infinite e al momento CR7, ormai via dalla Juventus, sembra destinato proprio ai Citizens dell'allenatore catalano. Ma ciò non toglie l'inimicizia, o quantomeno incompatibilità, calcistica tra i due soggetti. E per questo, riferisce il Corriere dello Sport, c'è stata in questi giorni una telefonata tra Guardiola e Ronaldo, in cui