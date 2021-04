1









Cristiano Ronaldo non ci sarà contro l'Atalanta. Il portoghese ha accusato un problema muscolare al flessore e dovrà saltare la delicatissima partita di domani, che vale un pezzo di qualificazione alla Champions League. Un infortunio che - in attesa di capirne la gravità - lo mette in dubbio anche per il turno infrasettimanale di mercoledì prossimo, quando la Juve se la vedrà allo Stadium col Parma. Un problema anche per Andrea Pirlo, che vede CR7 fermarsi per la terza volta in stagione (4 partite saltate per Covid a ottobre e lo stop di Benevento), un problema per lo stesso portoghese che vede un nuovo intoppo nella corsa della Juve verso la Champions e nella sua verso il titolo di capocannoniere della Serie A.