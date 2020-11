Nuova tegola in casa Juventus. Gli esami strumentali effettuati questa mattina hanno rilevato una lesione di basso grado a carico del muscolo retto femorale della coscia destra di Aaron Ramsey, uscito dolorante nel match contro il Ferencvaros. Stando a quanto raccolto da IlBianconero.com, il centrocampista gallese resterà fuori dai giochi per 20 giorni. L’ennesimo problema fisico per Ramsey, che gli farà saltare domenica il big match contro la Lazio, la partita contro il Cagliari al termine della pausa nazionali ed è in forte dubbio per la sfida di Champions League contro il Ferencvaros, martedì 24 novembre.