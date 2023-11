Una tegola pesante, forse la peggiore per Massimiliano Allegri che a lui non vorrebbe mai rinunciare. In vista dir, comunque, non è ancora detta l'ultima parola per Manuel, che ieri è stato subito costretto a lasciare il ritiro della Nazionale per via di una lieve frattura a una costola rimediata nel match contro il Cagliari, in un contrasto di gioco. Non potrà fare altro che fermarsi, dunque, il classe 1998 bianconero, che innanzitutto dovrà evitare peggioramenti (con eventuali terapie antidolorifiche) e poi, se le sue condizioni lo consentiranno, potrà tornare gradualmente ad allenarsi.Inevitabile però, per il tecnico livornese, cominciare fin da ora a pensare a chi potrebbe sostituirlo nel big match in caso di forfait. Come racconta Tuttosport, difficile ipotizzare un cambio di modulo in una partita tanto delicata: più probabile chepossa dare spazio al sostituto naturale di Locatelli, ovvero quell'Hansche giusto sabato ha fatto il suo esordio stagionale. Il classe 2000 offre il meglio del suo repertorio proprio nel ruolo di play, e dunque vivrà i prossimi dieci giorni con le antenne dritte per capire se davvero la gara del 26 novembre sarà la sua grande occasione. Da parte sua Locatelli, fresco di rinnovo e al settimo cielo per la sua prima partita con la fascia da capitano al braccio, farà sicuramente di tutto per esserci.