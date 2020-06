18









Non solo Alex Sandro, fermo per almeno 20 giorni. La Juve si scopre fragile e alle prese con gli infortuni. Il responso degli esami non ha sorriso ai bianconeri per il brasiliano, ma per Khedira la situazione rischia di essere anche peggiore. Il tedesco ha riportato una lesione parziale del tendine del muscolo dell’adduttore della coscia destra. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a ulteriori verifiche, per avere maggiori certezze sui tempi di recupero, che però già da oggi appaiano lunghi.



Khedira dovrà star fuori almeno un mese e mezzo: 45 giorni o più, tanto è vero che, secondo La Gazzetta dello Sport, la sua stagione potrebbe già essere finita. Il centrocampista è ritenuto molto importante da Sarri, che infatti lo avrebbe schierato titolare anche nella finale con il Napoli. Per lui l’ennesimo stop di una stagione tormentata, dove è riuscito a sommare solo 18 presenze in tutte le competizioni. A dicembre era stato costretto a un intervento al ginocchio sinistro, ora il problema è alla gamba destra. E rischia di fargli saltare il resto del campionato e l’attesa rush finale di Champions League.