Intervenuto a margine dell'evento Social Football Summit, svoltosi a Roma nella giornata odierna, il presidente della Lega Javier Tebas ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al tema della Superlega.'Non lo dico perché sono presidente della Liga, ma il senso di appartenenza nel calcio è ancora molto importante. Con la Superlega rischiamo di distruggere campionati nazionali. In Italia c’è un grandissimo problema di fair play finanziario interno: per far parte di una grande competizione devi essere economicamente sostenibile, ma ci sono presidenti che continuano a mettere soldi a perdere nei propri club'.