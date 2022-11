Estimado @andagn, llevas muchos años "manipulando" balances, valoraciones, documentos, para "engañar"a autoridades públicas, deportivas, accionistas, aficionados...y también pretendías ENGAÑAR al mundo del fútbol con la bondad de la SUPERLIGA, tu dimisión es una GRAN NOTICIA. pic.twitter.com/5tcV3J6gkZ — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) November 29, 2022

Il presidente dellaJavier, in un tweet ha attaccato Andreaormai ex Presidente della Juventus. Queste le sue parole:"Caro Andrea Agnelli, hai passato tanti anni a 'manipolare' bilanci, valutazioni, documenti, per “ingannare” autorità pubbliche, sportive, azionisti, tifosi e pretendevi anche di ingannare il mondo del calcio con la bontà della Superlega. Le tue dimissioni sono una grande notizia".