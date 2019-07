La Juventus torna in campo oggi, alle 13 ora italiana, per l'ultima amichevole della sua tournée estiva in Asia. Si giocherà a Seoul, in Corea del Sud, dopo aver già visitato Singapore e Cina. Ultima tappa del viaggio in oriente, che vedrà i bianconeri opposti al Team-K League, una selezione dei migliori giocatori del campionato sudcoreano.



PROBABILI FORMAZIONI - Dovrebbero riposare Miralem Pjanic e Mattia De Sciglio, almeno dall'inizio: per il primo un lieve fastidio muscolare, per il secondo invece una distorsione alla caviglia. Al loro posto Rabiot e il giovane Di Pardo. JUVENTUS (4-3-3) - Szczesny; Cancelo, Rugani, Demiral, Di Pardo; Emre Can, Rabiot, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.



DOVE VEDERE LA PARTITA - L'amichevole Juventus-Team K-League sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A HD (canale 202 e 241). Ma anche in streaming su pc, tablet o smartphone, tramite il servizio Sky Go, riservato soltanto agli abbonati.