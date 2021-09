La Juventus si muove sempre sul mercato in cerca di occasioni futuribili per costruire a ciclo continuo la rosa che potrà portare a futuri successi. Attualmente il nome più caldo per il centrocampo è quello di Aurelien Tchouameni, talento del Monaco su cui il direttore sportivo Cherubini ha messo gli occhi da tempo. Il prezzo da pagare secondo Tuttosport dovrebbe essere analogo a quello richiesto dalla Fiorentina per il centravanti VlahovicDa qui all'estate prossima, l'assalto può partire, ricca concorrenza permettendo naturalmente (come per Vlahovic, del resto).