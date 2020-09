Tattica e forza alla Continassa per la Juventus. Come si legge sul sito ufficiale della Juventus: "Si è divisa fra palestra e campo la mattinata di allenamento della Juventus, al secondo giorno di lavoro settimanale al Training Center. La squadra ha infatti prima lavorato sulla forza, per poi spostarsi sul terreno di gioco per dedicarsi a esercitazioni tattiche. Domani si riprende, sempre al mattino".