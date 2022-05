Le parole di Mauro Tassotti a calciomercato.com:



"Sono contento di essere rimasto al Milan e di avere lavorato con altri allenatori. Con Max Allegri sono stato benissimo, è molto bravo. Non capisco chi lo critica. Cassano dice che curavo io la tattica al Milan? Non voglio entrare in queste storie social, non mi piacciono. Dico solo che Max è una bella persona, un ottimo allenatore e al Milan la tattica la faceva lui, non io".