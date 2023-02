Intervenuto ai microfoni di 90° Minuto, Marcoha detto la sua sulla situazione di Paulalla. Ecco il suo pensiero: "Ha fatto un’annata veramente strana, non ha mai giocato, non ha voluto operarsi subito per cercare di rientrare perché aveva paura di sbagliare i Mondiali, non ci è andato e non ha apprezzato che la Juve lo pagava. Adesso lo stanno aspettando, ma non in maniera positiva. I tifosi a volte sono anche cattivi e non vogliono un Pogba così polemico e non attaccato alla squadra; è atteso al varco e questo può essere pericoloso".