A margine del premio Scopigno, Marcoha detto la sua anche sulla crisi delladi Massimiliano. Ecco il suo pensiero, riportato da Calciomercato.com: "Ci sono dei momenti e la Juve, in questo, sta andando male. Soprattutto, c'è un silenzio della società che non mi piace. Non sono sereni, non è sereno l'allenatore. Credo non ci sia più la fiducia della società nei confronti di Allegri. Se rischia l'esonero? No, lui è un po' più protetto, diciamo".E ancora, sul ritorno in bianconero del tecnico: "Sapevo sarebbe stato difficile, ma a me Allegri piace perché è un sanguigno, è uno che bada al sodo. Purtroppo quest'anno e anche lo scorso è andato male. Dove sono da ricercare i problemi? Nella testa dei giocatori. Probabilmente è colpa anche di Allegri, ma non sono convinti e non seguono ciò che dice l'allenatore. Il problema è probabilmente questo".