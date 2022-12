Attraverso la Stampa, l'ex giocatore della Juventus, Marco Tardelli, propone alcune figure che potrebbero entrare in dirigenza: ">Caro John Elkann,Lo ha fatto il Milan con Maldini ed il risultato è stato ottimo. Mi sembra che i nomi dima con incarichi ben precisi e possibilità decisionali". Tardelli poi conclude: "In quei ruoli non servono amici del presidente o uomini immagine, ma gente che conosce lo sport , i suoi segreti, i suoi valori e soprattutto lo ama".