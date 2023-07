Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Marcoha parlato anche di alcuni giocatori della– "Non più convocato in Nazionale? Un allenatore non si fa male da solo. Vuol dire che c’erano altri migliori. Alla Juve il problema è il momento particolare in cui è arrivato: in un’altra Juve sarebbe stato diverso. Anche lui è un geometra di centrocampo, ma sa scegliere il momento per andare dentro. Mi aspetto di riveder il miglior Locatelli".– "Fagioli potrebbe fare il Pirlo, ma non è Pirlo. Ha 22 anni e per me è ancora giovane. Rovella sa gestire il centrocampo del Monza, ma alla Juve e al Milan è diverso: vediamo".