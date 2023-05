Intervenuto a Novantesimo Minuto, Marcoha detto la sua sullareduce dalla vittoria contro l'. Ecco il suo pensiero: "La Juventus in questo campionato ha digerito tutto e si ritrova seconda in classifica con una semifinale europea da giocare. I simboli di questa resilienza sonoche si è ritrovato e anche, l’uomo solo al comando non aiutato da nessuno. Ha sopportato e supportato questa situazione. A volte ha sbagliato ma complimenti a lui".