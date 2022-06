L'annuncio tarda ad arrivare, ma il rinnovo è cosa fatta. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il prolungamento del contratto di Mattia De Sciglio con la Juve dovrebbe essere reso ufficiale nei prossimi giorni, non c'è nessun rischio che il terzino classe 1992 lasci il club a parametro zero (essendo in scadenza il prossimo 30 giugno). Il nuovo accordo prevede un contratto della durata di tre anni a un milione e mezzo di euro a stagione.