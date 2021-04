Era inevitabile. Con tutto il caos scoppiato attorno alla SuperLega, che ha riguardato molto da vicino il presidente Andrea Agnelli, la sempre pronta redazione di "Striscia la Notizia" e Valerio Staffelli si sono attivati per andare a consegnare un tapiro d'oro alla squadra bianconera. Certo, per un terremoto così intenso e per una società così grossa come la Juve, il tapiro non poteva che essere extra-large. Parcheggiato davanti alla Continassa su un veicolo atto al trasporto di oggetti pesanti, attorniato dai colori bianconeri. Seguiranno dettagli sulla consegna.