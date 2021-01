"Solo l’Atalanta (32.7) effettua più tocchi in area avversaria in media a partita della Juventus (31.2) in questa Serie A: la

stagione scorsa con Maurizio Sarri in panchina, i bianconeri hanno chiuso il campionato con una media di 24.3 tocchi in

quella zona di campo."

Questo statistica Opta, combinata con i 37 gol segnati in 18 partite (quinto attacco del campionato, seppur con una partita in meno rispetto alle avversarie) è eloquente: la squadra di Pirlo tiene molto il pallone e lo fa non solo in modo sterile, tuttavia pecca spesso di cinismo negli ultimi 16 metri. L'Atalanta, ad esempio, è il secondo miglior attacco dietro l'Inter.