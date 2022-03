Tanti saluti ad Alex Sandro. Il piano della Juventus è questo, inutile girarci attorno. E questo momento è già utile per portarsi avanti sul mercato. Il primo nome per sostituirlo? Renan Lodi, ma non è l'unico.



IL PUPILLO LODI - Come racconta Tuttosport, Renan è il profilo principale per sostituire Sandro. Dalla Spagna però raccontano che non sarà facile strapparlo all'Atletico: servirebbe un'offerta importante, e la Juve non ne ha certo tutte le intenzioni (la priorità è a centrocampo). L'obiettivo allora è tenersi caldi, valutare nuove soluzioni, provare a studiare piani B. Uno di questo è certamente Emerson Palmieri, che piace dai tempi della Roma e ancor prima, Paratici avrebbe voluto portaro in bianconero anni e anni fa.



IL NOME NUOVO - Occhio però al nome nuovo: è Olivera, uruguaiano con passaporto spagnolo, e rivelazione del Getafe. Ha 24 anni ed è sul taccuino del Napoli, che valuta gli stessi profili per sostituire Mario Rui. Il Getafe ha già fatto sapere di poter cedere il giocatore, ma tutto è ancora in divenire e nulla è certo. Forse, solo i saluti finali di Alex Sandro.