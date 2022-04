Sono numerosi i giovani talenti di proprietà della Juve, distribuiti tra la seconda squadra e altri club italiani ed esteri, per un periodo di prestito. Di loro ha parlato anche Massimiliano Allegri in conferenza stampa, assicurando che dalla base bianconera non vengono mai persi d'occhio. Ecco le dichiarazioni del tecnico: "Sono valutazioni da fare a fine anno, fateci finire la stagione. Raggiungiamo gli obiettivi, Champions e Coppa Italia, e valuteremo tutto. I ragazzi li seguiamo volentieri, quelli dentro si allenano sempre con noi, gli altri fuori sono seguiti settimanalmente".