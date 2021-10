Archiviato il derby di sabato sera contro ildi Ivan Juric, già da domenica laè destinata a svuotarsi. È tempo di partire con le rispettive, infatti, per buona parte dei giocatori della, convocati dai club "di casa" per disputare le partite di qualificazione aidel 2022 in Qatar: una situazione, questa, già vissuta nelle scorse settimane, subito dopo la sconfitta dei bianconeri in casa contro l'Empoli, che aveva creato non pochi problemi a Massimilianocostretto a fare a meno di tutti i giocatoriper l'importante trasferta di campionato contro ildell'11 settembre, poi persa 2-1.A circa un mese di distanza la buona notizia è che, salvo cambiamenti dell'ultima ora, la Juventus non correrà più questo rischio, come ha anticipato lo stesso tecnico livornese nella conferenza stampa alla vigilia del derby. "Non conosco precisamente il programma, ma so che gli italiani rientreranno domenica e quindi li avrò per tutta la settimana. Credo che i sudamericani invece arriveranno venerdì, e giocando domenica sera penso che li avremo a disposizione".Tra i giocatori attesi da un viaggio intercontinentale figura anche Paulo, ufficialmente ai box dopo l'infortunio rimediato nella partita di campionato contro la Sampdoria ma comunque convocato dal CT, come nell'ultima tranche di gare per le qualificazioni che si erano prolungate a causa della necessità di recuperare alcuni incontri saltati in primavera per il Covid. Stesso discorso per Aaron, chiamato da Robertnonostante il problema fisico patito in settimana che lo ha costretto a rinunciare alla partita di mercoledì contro il Chelsea.Da sottolineare che, anche in questo caso, al rientro dalla sosta la Juventus è attesa da un altro big match, quello allo Stadium contro ladi(domenica 17 ottobre alle 20.45), che potrebbe rivelarsi decisivo per il prosieguo di campionato dei bianconeri: per Allegri, quindi, sarà fondamentale avere a disposizione il maggior numero possibile di uomini, per poter compiere le proprie scelte in tutta tranquillità. Sperando, nel frattempo, di non perdere altri pezzi per strada...