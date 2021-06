La Juventus, come noto, ha molti giocatori da provare a piazzare in questo mercato estivo per liberare monte ingaggi, mettere a segno qualche preziosa plusvalenza e introitare cash da investire nei nuovi acquisti di cui ha bisogno mister Allegri.



Come spiega Calciomercato.com, però, il rischio è quello di monetizzare davvero poco dalle cessioni. Aaron Ramsey vuole tornare all'Arsenal, ma il club londinese lo prenderebbe solo a parametro zero, quindi previa rescissione del gallese con la Juve. Arthur è praticamente impossibile da vendere secco perché per evitare la minusvalenza si dovrebbe cedere addirittura a 60 milioni di euro; magari un prestito oneroso o l'inserimento in uno scambio. Mattia Perin vuole essere ceduto di nuovo mentre la Juve vuole tenerlo come secondo portiere: per venderlo chiede 10 milioni. Marko Pjaca è un rebus, non rientra nei piani bianconeri ma si rischia un altro prestito. Daniele Rugani o rimane in caso di cessioni di Demiral e Dragusin, o se parte sarà molto probabilmente in prestito. Mattia De Sciglio può essere ceduto, ma a una cifra che difficilmente sarà tanto superiore ai 5 milioni.



Gli unici giocatori da cui il direttore sportivo Cherubini potrebbe ricavare cifre significative sono il già citato Merih Demiral e Cristiano Ronaldo. Per il difensore turco la richiesta bianconera è di 40 milioni, per il fuoriclasse portoghese, che in ogni caso deciderà in prima persona il proprio futuro, c'è bisogno di incassare circa 30 milioni per evitare minusvalenza. Intorno a loro due dipenderà gran parte del mercato in entrata juventino.