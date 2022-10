E adesso? Già, adesso che si fa con monsieur? Se lo chiede l'edizione odierna di Tuttosport. E un po’ tutti. Per il quotidiano, con la doppietta al Maccabi Haifa non ha solo consegnato tre punti d’oro in Champions League ma anche il messaggio sul suo reale peso specifico: alto, se sorretto da una adeguata condizione fisica. Sembra sia passata una vita ma in realtà eravamo solo a fine agosto quando un po’ tutti nel mondo bianconero incrociavano le dita nella speranza che accettasse l’offerta del Manchester United.