Un leader, due leader. In porta e in attacco: il primo ha parato un rigore dando la scossa alla squadra, l'altro ha chiuso la partita con uno scavetto che ha definitivamente regalato la vittoria alla Juventus. Da una parte Gigi Buffon, dall'altra Paulo Dybala. Stasera sono stati loro due a trascinare la squadra verso la vittoria, perché al Mapei Stadium serviva il riscatto dopo quel brutto ko contro il Milan e tre punti per la corsa Champions. "Di campioni la Juve ne ha tanti" ha detto Andrea Pirlo nel posto partita.



DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA - Ma i leader sono qualcosa che va oltre, quei giocatori che prendono per mano la squadra e la portano al successo. 43 anni il primo e un addio già annunciato a fine stagione, l'altro ha il contratto in scadenza nel 2022 e ha appena raggiunto i cento gol con la maglia della Juve. Due facce diverse di una stessa medaglia, bianconera e che per tanti anni si sono messi al collo. Vittorie, trofei e sorrisi per nove stagioni consecutive, fino ad arrivare al 2020/21 un po' così senza grandi motivi per festeggiare. Trascinata da Gigi e Paulo però la Juve col Sassuolo ha conquistato una vittoria importante dalla quale ripartire per le ultime giornate.



CR7 NON LEADER - Nel successo bianconero c'è anche lo zampino di Cristiano Ronaldo, anche lui arrivato a cento gol in bianconero ma in sole tre stagioni, diventando il giocatore più veloce nella storia del club a raggiungere questo traguardo. Campione sì, ma non proprio un leader. E così, da campione, ha saltato la seduta d'allenamento prima della partita per andare a Maranello a comprarsi una Ferrari Monza da un milione e 600 mila euro. Non certo un esempio per i compagni, verso i quali ha mancato di rispetto ed è stato visto come un segnale di abbandono alla Juve. Poco male, ci pensano Buffon e Dybala a trascinare la squadra verso la Champions.