La seconda vita di Gonzaloallanon è stata all'altezza della prima ma, nonostante questo, il Pipita rimane nel cuore dei tifosi juventini. Con la maglia bianconera, l'attaccante argentino ha segnato tante reti, alcune pesantissime, e non ha mai fatto mancare impegno e abnegazione, al netto di uno stato di forma - fisica e mentale - non sempre al top. Oggi Gonzalo Higuain compie 33 anni e la Juventus non ha mancato di fargli gli auguri: "Tanti auguri, Pipa!"