Un compleanno certamente atipico, quello di Alex Sandro. Il brasiliano compie trent'anni e trascorrerà uno dei momenti più importanti della sua vita in quarantena. Ancora, in quarantena. Dopo la positività riscontrata lo stesso 4 gennaio, con lievi sintomi, l'ex esterno del Porto è ancora positivo e sarà l'ultimo del trio a tornare a disposizione di Andrea Pirlo. Che l'aspetta. Che spera di averlo quanto prima.



CINQUE STAGIONI - E' il quinto compleanno che Alex Sandro vive con i colori bianconeri. Il brasiliano ha totalizzato 208 presenze e 11 gol fatti. Per un totale di nove titoli vinti con la Juventus. Compresa l'ultima Supercoppa. Vinta dal divano, ma con il cuore a Reggio Emilia. Tornerà, Alex. Nel frattempo, tanti auguri...