Beniaminonasce a Verona il 12 giugno del 1959. Cresciuto come centrocampista nel Verona, gioca nella prima squadra degli scaligeri a inizio anni '80, prima di trasferirsi all'Avellino e, quindi, alla Juventus. Tre stagioni in bianconero, poi il ritorno a Verona per un anno e quindi altri tre a Torino nella Vecchia Signora, prima di chiudere tra Empoli e Mantova. In tutto con la Juventus sono 128 le presenze, con 18 gol segnati tra tutte le competizioni. In bianconero conquista uno scudetto, una Coppa delle Coppe, una Coppa dei Campioni e una Supercoppa Europea.