Ventisette anni e terzo compleanno in bianconero per Adrien Rabiot. Un compleanno speciale, in un giorno speciale: nel giorno di Juventus-Inter.



Adrien in questa stagione ha collezionato 36 presenze in tutte le competizioni con la maglia della Juventus, e in bianconero ha conquistato uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. E ora è pronto a dare il massimo in questo finale di stagione.