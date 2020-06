Il 21 giugno del 1955, nasce a ​Jœuf, piccolo comune francese, Michel. Un giorno storico, se non altro per la storia della Juventus: infatti, appena ventisette anni dopo, i bianconeri lo prelevarono dal Saint-Etienne, portando in Italia uno dei talenti più cristallini della storia del calcio. Tre Palloni d'Oro consecutivi, due Scudetti, una Coppa dei Campioni, insomma, il palmares di Platini si è arricchito notevolmente nel periodo italiano: d'altronde, le origini piemontesi di Platini hanno contribuito a rinsaldare un legame che ha generato successi su successi. La società, in occasione del compleanno, ha voluto mandare il suo personale augurio a Le Roi, tramite i propri canali social.