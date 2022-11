Dal sito ufficiale della Juve.In una giornata speciale per la Juventus, che oggi compie 125 anni,Sono 30 per l’esterno serbo che festeggia il suo primo compleanno in bianconero e come accade in questo specifico periodo della stagione si tratta di un compleanno da passare al lavoro.Oggi, infatti, sarà vigilia di Champions League perché domani sera Filip e i suoi compagni saranno attesi dal match contro il Paris Saint-Germain, all’Allianz Stadium.Kostic è con noi da inizio agosto e gli sono bastati pochissimi mesi per farsi apprezzare dai tifosi bianconeri.Un giocatore di talento, fisicità e corsa, capace di spaziare su tutta la fascia. Mancino naturale, predilige la fascia sinistra, ma negli anni ha dimostrato di saper giocare in ogni zona di campo, avere particolare capacità in fase offensiva e all’occorrenza essere uomo assist.Queste le prime parole che abbiamo scritto per tracciare il suo identikit quando è diventato ufficialmente un giocatore bianconero.E Filip ha dimostrato tutte queste sue qualità rendendosi sempre utile alla causa ed è per questo motivo che è stato facile diventare subito parte di questo gruppo.Buon compleanno da tutti noi, Filip!