Doveva essere il nuovo Del Piero, ha finito per sollevare 9 titoli con la Juventus (tra giovanili e prima squadra) e approdare in Canada da vero dominatore. Compie oggi 34 anni Sebastian Giovinco, La Formica Atomica, uno che Marcello Lippi definì “la genialità personificata”. Infinite promesse, molte delle quali forse non mantenute: tutto si può dire dell’attaccante torinese, tranne che non abbia lasciato un marchio comunque importante in bianconero. Dal Viareggio allo Scudetto e la Coppa Italia Primavera, fino all’esordio in Serie B con Deschamps e la cessione al Parma. Un arrivederci, non un addio: nel 2012 la Juve neo-scudettata di Conte richiama all’ovile il suo “canterano”, che alla stagione del nuovo esordio con la Signora sigla 11 gol. Un apporto comunque inferiore a quello regalato al Toronto: 65 marcature in 104 presenze tra MLS e Canadian Championship. L’ex gioiello della Primavera è diventato il conquistatore d’Oltreoceano. Tanti auguri, Seba!