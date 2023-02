Il centrocampista bianconero compie 22 anni e in questa prima stagione alla Juventus ha già collezionato 18 presenze, portando a casa 2 reti.Con tenacia e continuità,sta conquistando un posto di primissimo ordine nella formazione di Allegri. Quest'anno è arrivato anche il primo gol in Serie A: "Il gol contro il Lecce è stato semplicemente straordinario. Sembrava non dovesse entrare quel pallone, poi ha preso il palo ed è finita in rete. È stata una liberazione, anche perchè è stato il primo gol in Serie A con la maglia della Juventus. L’esultanza, con quella corsa, è stata spontanea perchè quel gol pesava tanto. Arrivavo da un periodo non semplice e come squadra volevamo dare continuità alle vittorie contro l'Empoli e il Torino. Poi Mister Allegri mi ha schierato titolare per la prima volta in Champions League con il PSG e poi sono partito dal 1' anche contro l'Inter e ho segnato di nuovo. È stata una settimana semplicemente stupenda".