Tanti auguri a Mattia, altro "prodotto" della Next Gen che è quindi pronto a seguire Fabio Miretti, Matias Soulé e Samuel Iling-Junior. Esterno ex Udinese classe 2001, alla Juve dal febbraio 2021, in estate ha partecipato con la prima squadra alla tournée americana per poi firmare il rinnovo con il club bianconero fino al 2026, con opzione per un altro anno. Veloce e in grado di far male agli avversari con qualsiasi movimento, è mancino come Angel Di Maria e preferisce giocare a destra, ma in realtà davanti può fare tutto, anche la seconda punta o il trequartista. In Next Gen, per lui, 50 presenze, 12 gol e 2 assist.