Gleisoncompie 26 anni. Il difensore brasiliano, approdato in bianconero quest'estate, festeggia il suo primo compleanno alla Juventus. Arrivato come uno dei principali acquisti di stagione - è stato di fatto il colpo estivo, il più costoso certamente - Bremer ha preso con facilità il ruolo di intoccabile nella difesa juventina, con il passaggio a 3 che ha agevolato il suo inserimento all'interno della formazione di Allegri.Oggi è un giorno speciale in casa Juve, in attesa del derby d'Italia!