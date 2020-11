1









L'obiettivo è farne 30. 30 punti, s'intende. Tra Champions e campionato, la Juve vuole vincerle tutte. Del resto, Atalanta e Barcellona a parte, sul cammino non ci sono poi tutti questi ostacoli. Come racconta Tuttosport, nelle prossime sette gare di campionato, la squadra bianconera affronterà solo una delle attuali prime dieci in classifica. In casa. La Dea, appunto.



OCCHIO AGLI INFORTUNI - Ci sarà poco tempo per recuperare: figuriamoci per allenarsi. Sono le difficoltà di tutte le squadre, specialmente di quelle che hanno anche l'obiettivo Europa così conclamato. E' una nuova situazione anche per il 'novellino' Pirlo. Che di queste maratone ne ha vissute parecchie da giocatore, che però da tecnico dovrà imparare anche a gestirle. Doppio obiettivo: chiudere subito il discorso Champions, già battendo il Ferencvaros a Torino il 24, poi tutto sul campionato. Per Natale, il regalo sarà migliorare la propria classifica.