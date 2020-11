Da oggi 10 novembre verrà allestito il primo drive-in per i tamponi rapidi di Torno e del Piemonte davanti allo Juventus Stadium, che potrebbe entrare in funzione a partire da venerdì. Una grande notizia per i tempi che corrono, con l’hotspot che si stima sarà in grado di eseguire 1000 test antigenici al giorno, senza il bisogno di scendere dall’auto



COME FUNZIONA – I risultati del test saranno disponibili dopo circa 15 minuti e in caso di positività, bisognerà attendere per avere la conferma del tampone molecolare, il cui risultato arriverà dopo 24-48. Il drive-in, possibile grazie alla cooperazione di ASL Città di Torino, il Comune, Arpa e Juventus Stadium, sarà aperto inizialmente dalle 8 alle 14, con l’obiettivo di rimanere a disposizione dei cittadini per tutta la giornata. Vi potranno accedere soltanto coloro che abbiano ottenuto la prenotazione online dal proprio medico, presto invece verrà creata una seconda corsia per tutti.