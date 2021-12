I giocatori dellasi sono ritrovati alla Continassa per riprendere gli allenamenti. Prima, però, tampone molecolare per tutto il gruppo squadra: i calciatori hanno quindi iniziato un lavoro personalizzato individuale. Assenteche è rimasto in isolamento in quanto venuto a contatto diretto con un caso di positività al Covid-19.Juventus al lavoro verso il 2022. I bianconeri, che prima della sosta hanno chiuso con una bella vittoria sul Cagliari, si sono ritrovati nel pomeriggio allo Juventus Training Center per cominciare a preparare un gennaio ricco sfide importanti. La squadra oggi si è sottoposta ad allenamenti individuali e farà altrettanto nella giornata di domani. Il lavoro odierno si è focalizzato sul lavoro atletico per poi proseguire con esercizi di tecnica individuale.Assente Giorgio Chiellini, a causa di contatti con una persona positiva al Covid-19, mentre i sudamericani raggiungeranno il gruppo nella giornata di domani. Domani in programma una doppia seduta.