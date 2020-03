Ne ha scritto questa mattina Tuttosport: la prossima settimana, tutti i 121 calciatori e membri dello staff della Juventus in isolamento dopo la positività di Rugani saranno sottoposti a tampone per capire se ci sono altri casi.



SOLO ADESSO - Perché solo ora? Non sono stati fatti subito per evitare falsi negativi e perché nessuno ha presentato fin'ora sintomi di coronavirus. Rugani è stato sottoposto a tampone poiché - come da prassi - ha mostrato qualche linea di febbre e leggera sensazione di spossatezza. Dunque, la Juve si attiva per scongiurare altri casi, pur consapevole di aver trincerato il virus nelle abitazioni di staff e giocatori. Da martedì, probabilmente, sapremo qualcosa in più.