121 persone in totale. Da Andrea Agnelli all'ultimo membro dello staff. La quarantena dei dipendenti Juve prosegue, in attesa di sottoporsi a tampone. Ne avevamo parlato ieri, oggi è arrivata la conferma de La Gazzetta dello Sport: tutta la squadra è in isolamento dopo la positività di Daniele Rugani e ora è tempo del passo successivo, ossia sottoporre i giocatori al test che rivela il contagio al COVID-19. Domani o mercoledì, il virus ha in periodo d'incubazione che va dai 5 agli 8 giorni. Finora, tutti asintomatici.



DECIDE IL MEDICO - Come racconta la Rosea, il tampone si può richiedere se ci sono sintomi (e Rugani aveva febbre) oppure con conclamato contatto ravvicinato con chi è risultato positivo. Daniele si è allenato e fatto partitelle coi compagni, dunque è "altamente probabile che possa aver trasmesso il virus a qualcuno". Il tampone sarà fatto a domicilio.