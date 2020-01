Se sta bene, per Maurizio Sarri è quasi imprescindibile. E che Douglas Costa non sia solamente un capriccio del tecnico, si vede anche dai numeri. Quando c’è lui in campo, infatti, i bianconeri hanno più possibilità di vincere. Nonostante giochi poco a causa dei ripetuti muscolari, Opta riporta il seguente dato: nelle ultime due stagioni di Serie A, Douglas Costa è il giocatore che ha disputato più partite senza mai perdere, 26 match senza sconfitta (22 vittorie e quattro pareggi).