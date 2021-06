90 milioni di euro. E' la cifra - bonus compresi - che spenderà il Manchester United per Jadon Sancho. Un giocatore al quale aveva pensato anche la Juventus in caso di addio di Cristiano Ronaldo, per sostituire il portoghese con un giovane già affermato che potesse diventare un giocatore-simbolo dentro e fuori dal campo. Eventualmente, però, non sarebbe Sancho: l'attaccante inglese infatti andrà ai Red Devils, la Juve non potrebbe mai arrivare a quelle cifre.